Share Pin 0 Condivisioni

Congresso in lockdown

Usa, support di Trump hanno fatto irruzione a Capitol Hill

Sono in corso forti tensioni a Washington dove il Congresso è ormai in lockdown dopo i disordini in atto nella capitale.

Migliaia di sostenitori di Trump si sono radunati, in concomitanza con la sessione congiunta del Congresso che deve certificare la vittoria elettorale di Joe Biden.

Secondo quanto riportano le tv Usa, alcuni manifestanti hanno forzato i cordoni di sicurezza attorno a Capitol Hill e sono riusciti ad entrare all’interno del complesso.

Il presidente uscente Trump attraverso un tweet tenta di calmare gli animi: “Per cortesia, supportate la nostra polizia e le nostre forze dell’ordine. Sono davvero dalla parte del nostro Paese. State tranquilli”. Il vicepresidente Mike Pence, che presiedeva la seduta del Congresso per certificare la vittoria di Joe Biden, sarebbe stato evacuato da Capitol Hill.

Qui la diretta di USA TODAY:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fusatoday%2Fvideos%2F709044453318345%2F&show_text=false&width=560

foto: USA TODAY