Prima edizione della nuova rassegna estiva, al Parco della Legnara due star di fama internazionale tra le più apprezzate nel panorama blues mondiale. Appuntamento per martedì 14 e mercoledì 15 luglio, ingresso gratuito

“A Cerveteri debutta una nuova rassegna: due artisti di fama internazionale, due delle voci più apprezzate e amate nel panorama internazionale, inaugurano il Cerveteri Blues Festival, uno degli eventi di punta dell’Estate Caerite 2026. Al Parco della Legnara, in due serate eccezionali e ad ingresso gratuito, avremo l’onore di vedersi esibire Judith Hill e Kevin Gullage: due nomi che tutti gli appassionati di musica blues sicuramente conosceranno e che sono certa, visto il calendario ricco di impegni in tutto il mondo di questi due artisti, non si lasceranno sfuggire”.

A presentare la rassegna è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri. Con Judith Hill, l’appuntamento è per martedì 14 luglio mentre con Kevin Gullage è per mercoledì 15 luglio. L’ingresso è gratuito e l’inizio degli spettacoli è fissato per le ore 21:00.

Artisti internazionali al Cerveteri Blues Festival: Judith Hill e Kevin Gullage in concerto

“In un calendario ricco, variegato e di spessore come quello dell’Estate Caerite di quest’anno, è un privilegio poter annoverare la presenza di due artisti di fama internazionale come Judith Hill e Kevin Gullage, due serate straordinarie e probabilmente uniche in tutto il Centro Italia – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – con loro, esordisce anche una nuova rassegna dunque all’interno della nostra città, il ‘Blues Festival’, che auspichiamo che negli anni possa crescere sempre di più anche nel gradimento del pubblico. Sono certa che queste due serate, entrambe ad ingresso gratuito, richiameranno un grandissimo pubblico di appassionati di blues e di musica in generale”.

Judith Hill, icona del soul e polistrumentista la cui cifra stilistica fonde gospel, rock, funk e jazz in un linguaggio musicale personale e autentico, è tra le voci più raffinate e potenti della scena internazionale.

Dopo aver collaborato con leggende come Michael Jackson, Stevie Wonder ed Elton John, e dopo essere stata scoperta e prodotta da Prince, ha costruito un percorso artistico indipendente che la rende oggi una delle artiste più autorevoli e innovative del panorama contemporaneo. La sua storia, raccontata anche nel documentario premio Oscar 20 Feet from Stardom, ha contribuito a far conoscere al grande pubblico un talento straordinario, capace di conquistare spettatori di ogni generazione.

Kevin “Sonny” Gullage, cantautore e tastierista, a soli 25 anni, incarna una profonda “saggezza blues”, mescolando sensibilità moderna e radici tradizionali. Cresciuto a New Orleans in una storica famiglia di musicisti e formatosi nei gospel delle chiese del Sud, con la sua musica è capace di fondere energia, groove e raffinatezza. Una miscela potente e fresca, pensata per parlare sia agli appassionati storici del genere sia a un pubblico più giovane e curioso.