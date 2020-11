Share Pin 1 Condivisioni

La municipalizzata del comune sta lavorando per verificare l’idoneità dei locali per l’effettuazione dei test

Ladispoli: test antigenici nelle farmacie comunali , Flavia a lavoro per capire se possibile –

Flavia Servizi a lavoro a Ladispoli per studiare la possibilità o meno di accogliere la richiesta della Regione Lazio di dare la possibilità di effettuare i test antigenici e sierologici all’interno delle farmacie comunali del territorio.

Per rendere operativo questo servizio è infatti indispensabile individuare dei locali e dei percorsi separati per chi dovrebbe recarsi in farmacia per effettuare i test e per chi invece vi si reca solo per l’acquisto dei medicinali. Ovviamente bisognerà tenere in considerazione anche eventuali costi di adeguamento delle strutture.

Una volta verificati dunque gli aspetti pratici ed economici, dalla municipalizzata forniranno una risposta. Almeno per il momento, dunque, non è ancora possibile effettuare i test in farmacia.