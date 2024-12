Ladispoli, terminata la formazione sul videointerpretariato in Lis

Presso la Biblioteca Comunale Peppino Impastato di Ladispoli la consegna dei diplomi ai partecipanti alla giornata formativa

Si è svolta ieri pomeriggio presso la Biblioteca Comunale Peppino Impastato del Comune di Ladispoli la consegna dei diplomi ai partecipanti alla giornata formativa tenuta da Luca Rotondi, presidente di Emergenza Sordi, per l’uso dei Tablet, in attuazione del Servizio di videoInterpretariato in Lis, fornito dalla società E-lisir.

Il servizio, attivo da alcuni giorni presso l’Ufficio relazioni col pubblico del comune di Ladispoli, permette alle persone sorde, di relazionarsi in totale autonomia, grazie ad una chiamata da remoto con interprete Lis. Nei prossimi giorni i tablet saranno consegnati nelle quattro Farmacie Comunali, in Biblioteca e alla Polizia Locale.

“Ho accolto con estremo piacere – ha commentato l’assessore alla Sanità, Alessandra Feduzi – l’invito del delegato Marco Cecchini per consegnare i diplomi di partecipazione al primo corso per l’uso del nuovo sistema che permette un approccio rapido ed efficace per le persone sorde ai servizi essenziali quotidiani. L’inclusione di tutti è importante e il nostro comune si dimostra sempre all’avanguardia in queste tematiche”.



“Quando i cittadini – ha commentato Marco Cecchini, delegato al progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare” – troveranno il logo E-Lisir significa che il luogo è accessibile ed inclusivo alle persone sorde. Ringrazio tutto il personale del Comune, della Biblioteca, delle Farmacie Comunali, della Polizia Locale e dell’Unppe che ha partecipato alla formazione, l’Amministrazione Comunale che sta dimostrando grande sensibilità, mettendo in atto misure concrete all’inclusività ed accessibilità dei servizi, Stefano Proietti, amministratore di Flavia Servizi che gestisce le Farmacie, e Valentina Manca per la fattiva collaborazione. Ieri è stata anche l’occasione per consegnare il tablet all’Unppe: saranno i primi volontari del territorio che in una situazione ordinaria o di emergenza avranno a disposizione uno strumento per interagire con il cittadino sordo”.

Presenti alla consegna dei diplomi Luca Rotondi, presidente di Emergenza Sordi, il consigliere comunale Stefano Penge, e Antonio Staiola di E-Lisir.