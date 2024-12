L’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli esulta per il nuovo Oro della studentessa Rebecca Ortu nel Campionato Mondiale “Youth League Karate”

Un anno che entrerà nella storia della V A Indirizzo AFM ma anche in quella di tutto l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli. “Siamo emozionati e felici – ha annunciato la Prof.ssa Marta Sottile, Docente di Francese dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli – nel comunicare alla nostra comunità scolastica la notizia del nuovo Oro conquistato dalla studentessa Rebecca Ortu nel Campionato Mondiale “Youth League Karate” che si sta disputando a Jesolo con più di 4000 atleti provenienti da 81 nazioni”. “Stiamo seguendo mese dopo mese i successi di Rebecca – ha aggiunto la Prof.ssa Bruna Calato, Docente di Scienze Motorie – e desideriamo rivolgere i più sentiti e affettuosi complimenti alla nostra campionessa che sta portando ai più alti livelli il suo straordinario talento atletico. Naturalmente la aspettiamo tutti con gioia per festeggiare insieme questo nuovo traguardo”.

Di pochi mesi fa la vittoria della Medaglia d’Argento nella 30^ Edizione del Campionato del Mediterraneo, quindi l’Oro al Palafijlkam di Ostia nelle Rappresentative regionali, ora un nuovo Oro nella Coppa del Mondo per Club, dopo aver battuto in finale l’atleta polacca detentrice del titolo europeo. Un crescendo che sta entusiasmando i fan ma anche tutti coloro che credono nel valore formativo dello sport e in un sano agonismo. Perché ancora più belle della Medaglia entrata in un già splendente palmares, sono le parole rilasciate in un’intervista a Baraondanews dalla studentessa del V A Indirizzo AFM dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”: “Ovviamente sono felice che tutti i sacrifici fatti finora siano stati ricompensati, d’altronde senza sacrificio nulla si può ottenere, ma mi sento di ringraziare chi mi ha aiutato a potermi esprimere al meglio, la mia famiglia, mamma, papà, che è anche il mio coach, mia sorella Susanna e mio nonno che è il mio primo tifoso e ha pianto dopo questa finale, ma anche la Preside e tutti i professori della 5^A AFM della Scuola “Di Vittorio” di Ladispoli che mi sostengono e mi permettono di ben conciliare studio e attività sportiva agonistica di alto livello, il maestro Vincenzo Riccardi sempre presente e disponibile, il Centro sportivo Carabinieri che mi permette di svolgere con loro alcuni allenamenti, nonché il mio sponsor Lisporteam360 che mi ha sostenuto nel momento del bisogno insieme al mental coach. Grazie a te Rebecca. Il “Di Vittorio” è, e rimarrà, al tuo fianco!”.