Ladispoli, taggatura mastelli e sostituzione dei danneggiati. Gli orari- la nota stampa:

Le utenze domestiche e non domestiche dotate di mastelli possono recarsi presso l’Info Point in piazzale Onofri, dove si svolge il mercato settimanale (l’accesso è consentito esclusivamente da via Firenze) per effettuare la taggatura dei propri contenitori e sostituire le attrezzature danneggiate nei seguenti giorni ed orari:

• Lunedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00

• Mercoledì dalle 17:00 alle 20:00

• Venerdì dalle 17:00 alle 20:00

• Sabato dalle 10.00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00

Gli utenti dovranno accedere all’info point portando i mastelli in uso, il documento che comprava l’iscrizione al ruolo TARI, documento e codice fiscale della persona iscritta al ruolo TARI, eventuale delega secondo il modello scaricabile nel sito Tekneko all’indirizzo https://tekneko.it/comune/ladispoli/ o nel sito del comune di Ladispoli: https://www.comunediladispoli.it/tari-puntuale-al-via-la-taggatura-dei-mastelli/notizia.

L’accesso al sito di distribuzione è previsto con le autovetture con percorso obbligato. Le persone potranno scendere dall’autovettura solo per le attività strettamente necessarie da eseguire sui contenitori. In materia di uso della mascherina all’aperto si applica la normativa nazionale in quel momento vigente.