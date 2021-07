SEMINARIO & APERITIVO: Che cos’è la Valutazione Biomeccanica e a cosa serve. Parola all’esperto.

Ciclismo e Biomeccanica, l’esperto Massimiliano Sellini incontra i ciclisti davanti un buon aperitivo presso la ciclo officina Logic Bike.

Giovedì 15 Luglio, ore 18.30 a Torrimpietra presso Logic Bike (indicazioni stradali). Un’ora e mezzo di seminario di fronte ad un drink o ad una bella birra fredda, per comprendere come funziona e soprattutto i vantaggi che un’accurata valutazione biomeccanica può garantire ai ciclisti, dai più esperti ai principianti. La partecipazione al seminario è a numero chiuso e per garantirsi un posto è necessario prenotare in tempo al numero 06 97 84 24 49. La quota di partecipazione è di 10 euro, mentre l’aperitivo è offerto dallo Staff di Logic Bike.

“Con la video analisi si identificano i movimenti dell’atleta durante la pedalata” – spiega l’esperto Massimiliano Sellini – “Ogni atleta ha la propria flessibilità i propri paramorfismi e dismorfismi. Il bike fitting è l’intervento meccanico per modificare tutte le regolazioni della bike, dalle tacchette nelle calzature, al posizionamento della sella e del manubrio oppure l’eventuale sostituzione della componentistica che permette ad ogni singolo ciclista di perfezionare e migliorare le proprie prestazioni e il comfort di guida“.

La valutazione biomeccanica è un’analisi estremamente precisa che permette all’atleta di ottimizzare l’allenamento. “Fino a poco tempo fa – spiega l’esperto – per determinare il corretto posizionamento in bicicletta si utilizzavano, e spesso si utilizzano tutt’ora, dei metodi più o meno corretti che prendono come punto di riferimento una serie di parametri quali misure degli arti inferiori e valori angolari all’articolazione del ginocchio o dell’anca, misurati in modo statico. Fin qui tutto bene, ma a volte ci accorgiamo che gli stessi parametri non valgono per tutti. Alcuni sembrano pedalare bassi e altri troppo alti. Perché? Semplicemente perché la pedalata è un’azione muscolare dinamica e non statica! Durante il movimento della pedalata, intervengono le articolazioni della caviglia del ginocchio e dell’anca e non si muovono in tutti i soggetti allo stesso modo perché la mobilità articolare è diversa tra i ciclisti”.





Massimiliano Sellini è Dottore in Scienze delle attività motorie e sportive, Preparatore Fisico FCI Federciclismo, Tecnico IV livello CONI, Specialista in Biomeccanica con Certificazione ATS.

Logic Bike è un vero paradiso per il ciclista, con un nuovo ShowRoom e Officina a due passi da Roma, Civitavecchia e Fiumicino. Da qui si organizzano visite guidate e cicloturismo negli splendidi paesaggi di Fiumicino, Ladispoli e soprattutto nelle aree di Cerveteri, per scoprire Tolfa, Manziana, Bracciano e tutto il territorio etrusco e romano. Segui Logic Bike sui social network: Logic Bike su Facebook – Logic Bike su Instagram.

La ciclo officina e show room di Logic Bike è in Via della Muratella 1735 (Via Aurelia km 28, altezza Torrimpietra svincolo per Fregene) a Fiumicino. Info e prenotazioni: 06/97842449. Sito internet: logicbike.it







Cosa comprende il servizio di video analisi della pedalata e bike fitting?

Misurazioni della bicicletta prima della valutazione.

Misurazioni antropometriche (altezza, peso, cavallo, spalle).

Valutazione dell’appoggio plantare (pronazione, supinazione o neutrale).

Misurazione del piede (lunghezza, articolazione metatarsale, larghezza).

Valutazione della flessibilità (colonna vertebrale, flessori degli arti inferiori).

Misurazione delle tuberosità ischiatiche (larghezza della sella).

Posizionamento delle tacchette (antero/posteriore e orientamento).

Valutazione e ricerca dell’assetto ideale (video analisi e bike fitting).

Misurazione finale della bicicletta post intervento.

Scheda con tutti i valori rilevati e interventi eseguiti.

