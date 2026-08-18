Sport, comunità e solidarietà al Parco di Via Luni di Marina di Cerveteri

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e partecipanti la quarta edizione del torneo Halfcourt Luni – Trofeo “Paolo Ragnisco”, l’appuntamento estivo divenuto ormai un punto di riferimento per il litorale. Dal 7 al 9 agosto, il Parco Comunale di Via Luni a Marina di Cerveteri si è trasformato in un vivace polo di aggregazione, socialità e passione sportiva.

L’evento, ideato e promosso dall’associazione “Miglioriamo Marina di Cerveteri” con il patrocinio del Comune di Cerveteri, ha visto scontrarsi sul campo decine di giovani atleti e appassionati di pallacanestro. Al di là dell’aspetto agonistico, il torneo ha confermato la sua forte vocazione sociale, puntando a rafforzare il senso di coesione della comunità locale.

Successo e grande partecipazione per la quarta edizione del Trofeo “Paolo Ragnisco”

In linea con la missione dell’associazione, l’impegno verso il territorio si traduce in azioni concrete: l’intero ricavato della manifestazione, come sempre, sarà destinato alla riqualificazione dei campi da basket e pallavolo del Parco di Via Luni. Un intervento mirato a restituire ai giovani spazi di ritrovo curati, sicuri e inclusivi.

L’ottima riuscita dell’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo fondamentale degli sponsor partner — Elettromix, Mignanti Marmi e Il Pozzo Bar Pasticceria —, realtà che hanno dimostrato ancora una volta una spiccata sensibilità verso la valorizzazione del territorio.

Un sincero ringraziamento va al Comune di Cerveteri per il costante sostegno istituzionale — con una menzione particolare per l’Assessore Manuele Parrocini — e ai volontari della Protezione Civile, il cui presidio ha garantito sicurezza e assistenza durante queste intense giornate di sole e grande caldo.

Il Trofeo “Paolo Ragnisco” si conferma così un vero simbolo di cittadinanza attiva e sinergia locale. L’appuntamento è rinviato al prossimo anno per la quinta edizione, con la speranza di poter offrire alla cittadinanza uno spettacolo ancora più coinvolgente, magari esteso anche alle ore serali per vivere appieno la magia del basket sotto le stelle.