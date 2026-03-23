Il cognome Ortu continua a scrivere pagine indelebili nel karate italiano, questa volta grazie alla straordinaria prestazione di Susanna Ortu. Durante il weekend del 21 e 22 marzo 2026, la giovane atleta ha dominato il tatami della Coppa Italia FIJLKAM, conquistando una medaglia d’oro che conferma la sua inarrestabile ascesa sportiva.

​Nonostante la sfida di gareggiare in una categoria di peso superiore alla sua (la -59 kg), Susanna ha mostrato una maturità tecnica e una determinazione fuori dal comune, superando con successo ben cinque incontri di altissimo livello.

Ladispoli, ​Susanna Ortu brilla a Follonica: oro in Coppa Italia

​Una tradizione di eccellenza

​Sebbene il DNA non menta — Susanna è figlia di Francesco Luca Ortu (già punto di riferimento della Nazionale e del Centro Sportivo Carabinieri) e sorella della campionessa Rebecca Ortu — la quindicenne sta tracciando un solco tutto suo. Dopo i successi all’Open di Roma e il titolo di campionessa regionale in carica, questa vittoria a Follonica rappresenta un salto di qualità decisivo per la sua carriera agonistica.

​Il successo non è mai casuale, ma frutto di un impegno quotidiano tra le mura della Fitness Suite Gabbiano di Ladispoli. Un percorso tecnico che vede Susanna allenarsi sotto l’occhio esperto del padre, ma che si avvale del supporto fondamentale e della dedizione del Maestro Vincenzo Riccardi (Team Karate Ladispoli) che Susanna ringrazia.

​Con questa medaglia al collo la “piccola” Ortu non è più solo una promessa, ma una realtà solida del karate nazionale. Il cammino è appena iniziato, e le premesse indicano che il futuro riserverà ancora molte soddisfazioni alla giovane campionessa di Ladispoli.