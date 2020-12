Share Pin 29 Condivisioni

Ladispoli, supermercati nel mirino dei ladri. Dopo Gros tentato furto anche al Conad

I supermercati della città balneare nel mirino dei malviventi. Amaro risveglio questa mattina per il supermercato Gros a piazza Grande e per la Conad di viale Europa. I malviventi, giunti nei pressi del Cerreto, a bordo della loro auto, ne avrebbero rubata un’altra utilizzata come testa di ariete per sfondare la porta dei locali dove è situata la cassaforte.

Probabilmente disturbati sono però fuggiti a mani vuote a bordo della loro auto.

Non dandosi per vinti hanno poi tentato di mettere a segno il colpo al Conad di viale Europa ma probabilmente disturbati anche dalle volanti dei Carabinieri si sono dati alla fuga ancora una volta a mani vuote. Sulla vicenda stanno ora indagando i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che durante questo periodo di festività natalizie hanno intensificato i controlli su tutto il territorio.