Civitavecchia, da gennaio l’Ass. In the Clauds finanzia ecografie al seno per le giovani donne

ecografie al seno per le giovani donne

L’associazione In The Clauds, nata in ricordo di Claudia Sacco, vuole ringraziare con grande affetto tutta la popolazione per il grande entusiasmo con cui ha aderito all’iniziativa solidale “Xmas in the Clauds”.

L’iniziativa è nata per promuovere l’artigianato locale, in particolare con i negozi “cosamimettooggi”, l’erboristeria La Mandragora e gli artigiani Mug Wood e LSX art concept, che hanno creato dei prodotti ad hoc per raccogliere fondi in favore della nostra associazione.

Ricordiamo che l’obiettivo principale dell’associazione è quello di sostenere la prevenzione del tumore al seno sensibilizzando la popolazione alla prevenzione e ad una diagnosi precoce di malattia.

Con il successo dell’iniziativa di Natale e gli altri fondi delle passate manifestazioni, siamo riusciti a raggiungere un nuovo traguardo. Da gennaio finanzieremo numerose ecografie al seno per le giovani donne, con età compresa tra i 25 e i 40 anni. Questo grande successo è stato possibile grazie alla collaborazione con il Centro Diagnostico Buonarroti, nella persona del Dott. Carlo Tarantino e la dott.ssa Lucilla Sidoti, che hanno accolto la nostra richiesta e coinvolto la Dott.ssa Stefania Speca per svolgere gli screening alle giovani donne.

Le ragazze potranno contattarci sulla nostra pagina facebook “In the clauds” o tramite i membri della nostra associazione ed iscriversi alla lista, poi verranno ricontattate per prenotare la visita.

La nostra missione continua anche in un periodo difficile come questo. Ringraziamo ancora una volta i nostri sostenitori, nella speranza che continuiate a supportare le iniziative che ci stanno a cuore”.