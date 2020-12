Share Pin 2 Condivisioni

”Siamo rimasti molto soddisfatti”

L’Ass. Icaro raccoglie fondi per la comunità di Sant’Egidio

Una raccolta fondi con un pacco di Natale simbolico come premio. E’ quella realizzata nei giorni scorsi dall’Associazione Icaro. L’estrazione del premio è stata fatta in un luogo simbolico come il Forte Michelangelo alla presenza dall’onorevole Battilocchio, da sempre vicino alla giovane associazione.

Il ricavato è andato alla Comunità di Sant’Egidio che in questi giorni si è adoperata per far passare un Natale decoroso a centinaia di persone: “Siamo rimasti molto soddisfatti della nostra iniziativa.

Un ringraziamento speciale alla Comunità di S. Egidio e in particolare al Presidente Magnano e all’amico Giorgio De Paolis, nonché socio Icaro, per aver accettato subito la nostra proposta. Abbiamo verificato una grande partecipazione da parte di moltissime persone nonostante un periodo difficile come questo” ha dichiarato Lorenzo De Carli, presidente di Icaro.