Lo annuncia la consigliera regionale Marietta Tidei sui social

”Da Regione a Santa Marinella 3,2 milioni per la difesa della costa”

“Diventa operativo il finanziamento di 3 milioni e 250mila euro in favore del Comune di Santa Severa per la realizzazione di opere e interventi a tutela della costa: la prima tranche del finanziamento, pari a 1.7 milioni di euro, arriverà in questi giorni mentre il restante milione e 550mila euro nel 2021.

È un risultato importante, che si inserisce nel più ampio piano di contrasto al fenomeno dell’erosione costiera che la Regione Lazio ha promosso con l’obiettivo di tutelare la costa, ma anche tante attività che operano nel settore marittimo e costiero, oltre al turismo e alla più generale capacità attrattiva del territorio regionale.

L’impegno della Regione, più volte sollecitato, è stato importante e puntuale. Per questo voglio ringraziare tutti gli uffici regionali e l’assessore Mauro Alessandri che ha coordinato questa attività dimostrando sensibilità alle tematiche ambientali e produttive.

Per Santa Marinella una grandissima opportunità che sono sicura sarà colta al meglio”.