La tre giorni di musica a Palo con il Ladispoli Summer Fest entusiasma il pubblico. Vince anche la solidarietà. Donati oltre 5mila pacchi alla Caritas locale

Ladispoli Summer Fest: successo anche per la solidarietà –

Non solo musica e divertimento a Palo grazie al Ladispoli Summer Fest, ma anche tanta solidarietà.

Sono stati infatti oltre 5mila i pacchi di generi alimentari e beni di prima necessità raccolti dalla Pro loco di Ladispoli, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune di Ladispoli, e donati alla Caritas per le persone bisognose.

Un format “vincente” che ha permesso non solo di donare tre serate di musica di alto livello alla città con Arisa, Giusy Ferreri e ultimi, non in ordine di importanza, con i The Kolors.

Mille i posti messi a disposizione dentro l’area individuata per i concerti, con l’area street food accessibile anche a chi il biglietto non era riuscito a prenotarlo.

per chi lo ha fatto, la necessità di convalidare il biglietto con la donazione di almeno un prodotto di prima necessità da donare alla Proloco per i pacchi da devolvere alla Caritas. E proprio questa formula ha vinto la sfida. I generi alimentari raccolti sono stati così tanti da riuscire a dar “forma” a ben oltre 5mila pacchi per i più bisognosi.