Ancora un grande successo per “Libri con le Stelle”. Questa volta è toccato a Simone Tempia e al suo libro “Storie per genitori appena nati”

Civitavecchia: pubblico entusiasta all’incontro con Simone Tempia –

Venerdì 30 luglio al fresco dei pini di Parco della Resistenza si è tenuto il terzo appuntamento della rassegna letteraria “Libri con le Stelle”, organizzata dall’associazione culturale Book Faces di Civitavecchia con il contributo della Fondazione Cariciv e di altri benefattori, con ospite lo scrittore Simone Tempia: un protagonista esuberante, mai noioso e tutt’altro che banale, capace di calamitare l’attenzione di tutti i convenuti grazie alla sua cultura e alla sua autoironia.

Tempia ha parlato del suo libro “Storie per genitori appena nati”, romanzo in cui si alternano fiabe e considerazioni personali, con illustrazioni di Roberto La Forgia e colpi di genio alla Rodari. E proprio spaziando tra Rodari, Buzzati, Calvino e altri scrittori italiani di elevatissimo livello, Tempia ha specificato che il suo “È un libro dedicato a tutti coloro che sono stati figli e che, in alcuni casi, sono diventati anche genitori. È dedicato a tutto ciò che nasce e che ti stravolge l’esistenza. Ed è dedicato a tutte le paure. Le tante paure. E a chi non le vuole sconfiggere, ma capire”.

Ha continuato dicendo: “La gente pensa che le favole siano innocue. Non è vero. Piuttosto sono innocenti perché senza malizia, come ho cercato di essere io in questo libro, ma non sono innocue. Volevo consegnare un messaggio di condivisione e di empatia, senza una morale e penso che il messaggio sia stato capito. Essere genitore non significa essere padre o madre biologici, uomo o donna. Esserlo è una condizione a cui non sei mai pronto”.

Senza alcun dubbio uno degli eventi meglio riusciti e più interessanti tra quelli organizzati finora dall’associazione culturale Book Faces.

Il prossimo appuntamento con “Libri con le Stelle” si terrà venerdì 6 agosto sempre alle ore 19.00 al Parco della Resistenza e vedrà ospite lo scrittore Roberto Costantini, che sarà presentato dallo scrittore Gino Saladini.