Ladispoli: successo per la prima conferenza della nuova edizione di “A spasso nel tempo con l’Archeobus” alla Biblioteca Peppino Impastato –

È partita alla grande la nuova edizione di “A spasso nel tempo con l’Archeobus”, il progetto di educazione al patrimonio che da tre anni coinvolge le scuole del territorio in un percorso di scoperta delle radici storiche e archeologiche di Ladispoli.

Relatore d’eccezione il dottor Flavio Enei, direttore del Polo Museale di Santa Severa, che con competenza e passione ha guidato i ragazzi in un affascinante viaggio nel passato, raccontando la storia del nostro territorio attraverso testimonianze e narrazioni capaci di accendere l’immaginazione.

Fin dai primi minuti, l’incontro si è trasformato in un dialogo vivo: domande puntuali, riflessioni spontanee e grande interazione hanno dimostrato quanto i giovani studenti siano pronti a lasciarsi coinvolgere quando la cultura viene proposta con entusiasmo e qualità.

Presenti e attivamente impegnati anche i volontari del GATC e del GAR, che affiancano il progetto con professionalità e dedizione, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più concreta e partecipata.

Il progetto, organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alla Cultura guidato dall’Assessore Margherita Frappa e patrocinato dal Comune di Ladispoli, è destinato a tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria del territorio, con l’obiettivo di offrire a ogni bambino l’opportunità di conoscere e valorizzare la storia della propria città.

«Vedere oggi la biblioteca piena di bambini attenti, curiosi, pronti a fare domande e a mettersi in gioco – ha dichiarato l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, Margherita Frappa – è la conferma che investire nella cultura e nell’educazione significa costruire futuro. “A spasso nel tempo” non è soltanto un progetto didattico, ma un percorso identitario: vogliamo che i nostri ragazzi conoscano le radici del territorio in cui vivono, perché solo conoscendo la propria storia si diventa cittadini consapevoli e responsabili. Ringrazio il dottor Flavio Enei, il Polo Museale di Santa Severa, i volontari del GATC e del GAR per la collaborazione preziosa che, ancora una volta, dimostra quanto la sinergia tra istituzioni e associazioni sia fondamentale per la crescita della nostra comunità».

Al termine dell’incontro, i bambini hanno ricevuto una brochure dedicata ai siti archeologici del territorio, uno strumento prezioso per approfondire quanto appreso e prepararsi alla fase successiva del percorso.

Il viaggio continua già da domani, con la visita ai siti archeologici di Ladispoli, dove gli alunni saranno accolti e guidati dagli esperti del GAR per un’esperienza immersiva “sul campo”, tra storia, memoria e identità.

“A spasso nel tempo con L’Archeobus” si conferma così un progetto strategico per la città: un ponte tra passato e futuro che mette al centro i più giovani e il patrimonio culturale locale.