Appuntamento ore 16:00 presso il Centro di Arte e Cultura

Ladispoli, Biennale della Riviera Romana: sabato 28 febbraio presentazione e consegna dei Cataloghi 2025 –

di Marco Di Marzio

Ladispoli si prepara a vivere un nuovo momento di rilievo culturale. Sabato 28 febbraio 2026, a partire dalle ore 16:00, presso il Centro d’Arte e Cultura, si terrà la consegna ufficiale dei Cataloghi 2025 della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, un evento che coinvolgerà istituzioni, artisti e cittadini.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura, diretto dalla dottoressa Margherita Frappa, rappresenterà molto più di un semplice appuntamento editoriale. I cataloghi racconteranno infatti un progetto artistico di respiro internazionale, capace di coinvolgere oltre 30 Paesi e centinaia di artisti, dando voce a linguaggi, visioni e sensibilità diverse, unite dal comune filo dell’arte.

Durante l’incontro verrà sottolineato il valore simbolico dell’opera editoriale, intesa come testimonianza concreta di un percorso culturale in continua evoluzione, che negli anni ha trasformato il territorio in un punto di riferimento per la scena artistica contemporanea. La Biennale si confermerà non solo come rassegna espositiva, ma come spazio di confronto, dialogo e relazione tra i popoli.

L’Amministrazione comunale ribadirà come investire nella cultura significhi investire nel futuro della città, rafforzandone l’identità e promuovendo bellezza, partecipazione e visione. La consegna dei cataloghi diventerà così il segno tangibile di una progettualità che cresce e lascia traccia.

Si preannuncia un pomeriggio intenso e partecipato, occasione per celebrare il cammino della Biennale e il ruolo di Ladispoli come ponte culturale tra il territorio e il mondo. Perché l’arte resta, la cultura connette e la visione continua.