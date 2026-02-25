Il consigliere: “Come gruppo FdI presentate diverse interrogazioni per l’installazione di un’adeguata segnaletica”

Borgo S. Martino – Ennesimo incidente quello che si è verificato ieri tra due automobili all’altezza della frazione cerveterana. L’impatto dovuto probabilmente ad un vecchio problema, quello dell’alta velocità in un tratto di strada molto pericoloso. I fatti; una delle due auto usciva dal bivio sul retro della chiesa per immettersi su Via Doganale dove si scontrava con l’altro mezzo coinvolto. Sul posto oltre alle forze dell’ordine sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco per estrarre un ferito da una delle due auto che nell’ impatto si è capovolta, e l’autoambulanza per prestare i primi soccorsi e trasportare i feriti all’ospedale.

Ennesimo incidente sulla Doganale, Bucchi (FdI): “Serve un intervento urgente e mirato”

“La vicenda, ha dichiarato il Consigliere Luigino Bucchi (FDI), poteva avere risvolti molto più gravi ed ha messo a nudo, per l’ennesima volta la necessità di un intervento mirato e non più rinviabile per migliorare la sicurezza di chi percorre Via Doganale in particolar modo all’altezza dei bivi di Valcanneto e Borgo S.Martino. Al riguardo – ha proseguito Bucchi – come gruppo di FDI abbiamo presentato più interrogazioni all’amministrazione per sollecitare l’istallazione di un adeguata segnaletica di pericolo lungo tutta la via e l’istallazione di due autovelox sul tratto di Via Doganale gestito dal comune di Cerveteri ma, nonostante un progetto nel cassetto disponibile da due