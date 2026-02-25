Ladispoli prepara la festa per Lollobrigida e Di Stefano

A Ladispoli si lavora già a un omaggio per i protagonisti olimpici Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano. Il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che il Comune è pronto a festeggiarli, anche se al momento non sono stati ancora definiti né la formula né il luogo dell’accoglienza.

Il Sindaco Alessandro Grando e Francesca Lollobrigida

“Sarà bellissimo festeggiarli e lo faremo con grande piacere, compatibilmente con i loro impegni”, ha spiegato Grando, aggiungendo che per Francesca Lollobrigida si sta valutando anche un possibile momento celebrativo in occasione della Sagra del Carciofo. Il sindaco ha poi sottolineato anche il risultato di Daniele Di Stefano: “Anche Daniele è stato super e lo aspettiamo”.

Ladispoli prepara la festa per Lollobrigida e Di Stefano, ma prima ci sono i Mondiali in Olanda

Per Lollobrigida, però, la stagione non è ancora finita. Domenica volerà in Olanda per i Mondiali Allround. Una competizione particolare in cui la classifica finale nasce dalla combinata di quattro gare: 500, 1500, 3000 e 5000 metri. A spiegarlo è Matteo Angeletti, marito dell’atleta, che ha ricordato come il sistema di punteggio si basi sui tempi e non sui piazzamenti nelle singole prove.