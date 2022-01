Gli studenti del Pertini e del Di Vittorio in protesta, venerdì a Roma scendono in piazza tutti i rappresentanti studenteschi del territorio

“Vogliamo certezza, scuola in sicurezza” è solo uno dei tanti slogan dei ragazzi che oggi hanno deciso di protestare fuori dagli istituti scolastici di Ladispoli. Al liceo Pertini più della metà degli studenti hanno aderito all’iniziativa organizzata da Giovanni Urru, Matteo Rossi e uno dei rappresentanti d’istituto. Durante la nostra intervista i ragazzi hanno dichiarato: “Siamo perfettamente a conoscenza dell’importanza delle lezioni in presenza soprattutto per i ragazzi del biennio, quello che chiediamo è però la messa in sicurezza della struttura. Le nostre classi sono molto numerose e purtroppo non tutte le aule sono abbastanza spaziose da garantire il giusto distanziamento”.

Ladispoli: studenti in protesta, condizioni inaccettabili

I ragazzi hanno sottolineato che la situazione perdura da tempo, ma che le proteste arrivano in seguito al vertiginoso aumento dei contagi. “Attualmente, oltre a dover indossare la mascherina Ffp2, siamo anche costretti a tenere costantemente aperte le finestre e, soprattutto in succursale, spesso i riscaldamenti non funzionano”.

“Ieri abbiamo incontrato il preside e l’assessore Fiovo Bitti, ma purtroppo non abbiamo ricevuto le risposte sperate”. Proprio per questo i ragazzi hanno deciso di protestare e proseguiranno anche domani. Venerdì i rappresentanti degli studenti del territorio e del comune di Roma scenderanno in piazza con l’obiettivo di far sentire la voce di chi più di tutti sta pagando il prezzo di questa pandemia. Oltre alle condizioni scolastiche i ragazzi protesteranno anche per la negazione del bonus psicologo.

Inutile negare che le proteste stanno dilagando in tutta Italia mettendo in evidenza una palese carenza strutturale del sistema scolastico italiano.