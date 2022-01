Il Gruppo Orizzonte si prepara a sbarcare in territorio cerite con un nuovo punto vendita. Presente nel territorio laziale da più di 20 anni e con ben 12 punti vendita il grande magazzino Orizzonte cerca personale per la sua nuova struttura. “Siamo alla ricerca di risorse brillanti da inserire in qualità di addetti al reparto e addetti alle vendite. Se ti piace lavorare in un ambiente dinamico invia subito la tua candidatura. Con l’ambizione si inizia un nuovo lavoro, con la passione e l’impegno si costruisce un futuro. Costruiamo insieme il tuo futuro Orizzonte”.

Si sa ancora poco in merito alle tempistiche, ma è certo che questa nuova apertura sarà una grande opportunità soprattutto in un momento di crisi tanto forte. Per gli aggiornamenti basterà seguire le pagine social del gruppo dove è stato pubblicato il precedente annuncio.

Orizzonteshop si occupa della vendita di prodotti che vanno dal reparto alimentare fino all’abbigliamento mantenendo sempre una grande qualità.