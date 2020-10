Share Pin 0 Condivisioni

Continuano i controlli dei carabinieri

Ladispoli, spaccia cocaina e finisce agli arresti domiciliari –

Il piano di controllo straordinario del territorio messo in atto dai

Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia prosegue sulle principali arterie di collegamento e sul

litorale laziale. Gli intensificati controlli nel centro abitato dei Comuni di Cerveteri, Ladispoli e

Santa Marinella hanno consentito di arrestare due persone per spaccio di sostanze stupefacenti e una

in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. In particolare nell’ambito dei citati

servizi:

 I Carabinieri della Stazione di Ladispoli intorno alle 18,00 di ieri, hanno messo in atto un

servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione di una “vecchia conoscenza” accertando la

flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti i militari hanno notato che la

pusher, uscita dall’abitazione, dopo una breve trattativa, ha effettuato lo scambio. A quel punto i

militari hanno bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di una dose di 1 grammo di cocaina.

I militari hanno approfondito il controllo procedendo alla perquisizione dell’abitazione dove

hanno identificato una donna 47enne del luogo penalmente censita, trovandola in possesso di

ulteriori 17 grammi della medesima sostanza e materiale per il confezionamento delle dosi, il

tutto sottoposto a sequestro. L’arrestata è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari

mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze

stupefacenti;