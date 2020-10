Share Pin 0 Condivisioni

“Sono in isolamento fiduciario”

Cerveteri, Pascucci: “Sono in isolamento fiduciario” –

“Da questa mattina sono in isolamento fiduciario. Dovrò restarci probabilmente fino a domenica 1 novembre.

Finito il periodo di isolamento eseguirò, come previsto dalla Asl, il tampone e vi aggiornerò sulle mie condizioni. Per ora sto bene e non presento alcun sintomo.

Tutte le attività previste per questi giorni continueranno, tranquilli. Ma evidentemente sarò costretto a svolgerle in remoto da casa.

Un augurio di pronta guarigione a tutti”.

Alessio Pascucci