Ladispoli, sospensione flusso idrico temporaneo

Acea ato2 ha comunicato che per eseguire un intervento urgente di riparazione di una condotta è stato necessario sospendere il flusso idrico

Acea ato2 ha comunicato che per eseguire un intervento urgente di riparazione di una condotta dn 200 è stato necessario sospendere il flusso idrico pertanto, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze di acqua nelle seguenti vie del Comune di Ladispoli:

VIA CESARE BATTISTI E STRADE LIMITROFE,

VIA GIUSEPPE MAZZINI E STRADE LIMITROFE,

PIAZZALE NAZARIO SAURO E STRADE LIMITROFE,

VIA ALESSANDRO MANZONI E STRADE LIMITROFE,

VIA GIUSEPPE GARIBALDI E STRADE LIMITROFE

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Acea Ato2 si è immediatamente attivata per la riparazione al fine di riprendere le normali condizioni del servizio quanto prima.