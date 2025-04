La carica del presidente Lupi. ” Cerveteri ci aspetta un finale di campionato dove dovrai metterci cuore e orgoglio. Sono fiducioso, ho visto una reazione della squadra”.

Pausa pasquale prima di riprendere il campionato, con la difficile trasferta di Palidoro che attende il Cerveteri, obbligato nelle ultime sei gare a mettere in cascina punti per assicurarsi di giocare il play off in casa. Nel calendario dei cervi ci sono le partite con Palidoro, il 24 aprile, seguirà il match casalingo con il Real Morandi, la trasferta sul campo del Duepigreco, Ronciglione al Galli, e per finire trasferta a Pianoscarano e Santa Marinella come ultima gara nello stadio dei verde azzurri. Di queste, ad oggi, è solo il Duepigreco che deve giocarsi la salvezza diretta, per il resto potrebbero sembrare tutte squadre senza particolari obiettivi.

Patron Lupi ha fiducia– ” Intanto la pausa cade a pennello, ci permetterà di recuperare molti ragazzi indispensabili per l’economia dellas squadra. Devo fare i complimenti ai giovani delle giovanili, due due quali sono andati in rete, Silenzi e Timperi. Sulla classifica, posso dire che abbiamo possibilità di giocarci lo spareggio in casa, e ai ragazzi chiedo di mantenere questo ritmo, anche se domenica siamo stati un po’ spenti , ma abbiamo vinto ed era quello che contava . A sei gare dalla fine, bisogna avere i nervi saldi, essere concentrati in ogni gara. Anche ai tifosi chiediamo di starci vicini, sono essenziali per raggiungere la salvezza – ha concluso il presidente cerite”.