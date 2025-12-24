Ladispoli, sorgerà una nuova scuola elementare in via dei Narcisi

Al via il progetto da 6 milioni di euro

LADISPOLI – Il progetto era già stato approvato quest’anno e ora il sindaco, Alessandro Grando, ne ha ufficializzato l’avvio: una nuova scuola elementare sorgerà in via dei Narcisi, andando a sostituire l’attuale plesso di via Praga e contribuendo a risolvere i problemi di viabilità nel quartiere Cerreto.

La nuova struttura ospiterà 300 alunni suddivisi in 12 classi e si estenderà su una superficie di 1.400 metri quadrati. Tra le sue dotazioni, aula laboratorio, ampia sala mensa, spazi dedicati alle attività motorie e un giardino recintato. La scuola nascerà in una zona strategica, dietro alle caserme dei carabinieri e della polizia locale, alle spalle dell’oratorio della chiesa Sacro Cuore di Gesù, che riceverà un contributo comunale aggiuntivo di 200.000 euro per la realizzazione di un nuovo spazio a favore dei giovani.

«Sono ormai quasi a compimento le procedure per affidare il project financing – ha spiegato il sindaco Alessandro Grando – e successivamente inizieranno i lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico. Con questa iniziativa risolveremo una problematica annosa, legata alla compatibilità dell’attuale edificio con il contesto abitato, offrendo al contempo un ambiente più adeguato alle esigenze didattiche dei nostri alunni».

L’investimento complessivo previsto è di circa 6 milioni di euro, una cifra che ha suscitato alcune critiche da parte dell’opposizione, soprattutto in merito alla spesa pubblica.

Il 2026 sarà un anno di importanti novità per le scuole della città: all’istituto comprensivo Ladispoli 1 sarà inaugurata una nuova mensa da 150 posti, mentre il parco dei pulmini scolastici sarà rinnovato con l’arrivo di otto nuovi mezzi, già acquistati dal comune.