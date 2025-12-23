Ladispoli, scatta l’ordinanza per le feste: stop ad alcol e vetro nelle ore notturne

L’Amministrazione comunale di Ladispoli, d’intesa con il locale Commissariato di Polizia, ha varato una serie di misure temporanee per garantire la sicurezza urbana e il decoro pubblico durante il periodo natalizio. Il provvedimento sarà in vigore dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 su tutto il territorio comunale.

Le restrizioni notturne

Ogni giorno, nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 07:00, scatteranno i seguenti divieti:

Vendita per asporto: vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro e di alcolici di qualsiasi gradazione (indipendentemente dal contenitore).

vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro e di alcolici di qualsiasi gradazione (indipendentemente dal contenitore). Consumo in aree pubbliche: proibito il consumo di alcolici e l’uso di contenitori in vetro in strade, piazze, parchi, spiagge e spazi pubblici in genere.

I divieti non si applicano all’interno dei dehors e degli spazi esterni regolarmente autorizzati dei pubblici esercizi. Viene inoltre istituito il divieto assoluto di consumo di alcolici all’interno dell’area del mercato giornaliero tra via Ancona e via Odescalchi.

Sanzioni e controlli

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta sanzioni amministrative che variano da 50 a 500 euro. Per gli esercenti che dovessero risultare recidivi entro 15 giorni dalla prima infrazione, è prevista anche la chiusura dell’attività per un periodo da 1 a 3 giorni.

Eccezioni per il Capodanno

Le disposizioni non saranno applicate all’interno del perimetro della manifestazione ufficiale “Capodanno a Ladispoli”, che sarà disciplinata da una specifica ordinanza sindacale dedicata all’evento.

L’Amministrazione comunale confida nella collaborazione di residenti e turisti per assicurare che le festività si svolgano in un clima di serenità e rispetto delle regole.