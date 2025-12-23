Sicurezza nelle feste: i Carabinieri sensibilizzano gli studenti, sequestrano 140 kg di fuochi illegali e denunciano 3 persone

ROMA – Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, periodo in cui si registra un incremento degli incidenti – talvolta anche mortali – legati all’uso improprio di petardi e fuochi d’artificio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato le attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai più giovani.

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla promozione della cultura della legalità nelle scuole, i Carabinieri della Squadra Artificieri Antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Roma hanno svolto una serie di incontri con gli studenti degli istituti della Capitale.

Durante le lezioni, il personale specializzato dell’Arma illustra ai ragazzi i rischi connessi al maneggio incauto di giochi pirotecnici e all’utilizzo di botti illegali, supportando l’attività didattica con video realizzati per l’occasione e materiale informativo dedicato.

L’Arma ricorda che, nell’utilizzo di artifici pirotecnici, è fondamentale rispettare le norme di legge e adottare comportamenti prudenti e responsabili. Gli incidenti più gravi derivano quasi sempre dall’uso sconsiderato di prodotti illegali e dalla pericolosa abitudine di maneggiare fuochi inesplosi.

Sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, nella sezione dedicata ai “Fuochi d’artificio”, sono disponibili consigli utili e approfondimenti per festeggiare in totale sicurezza.