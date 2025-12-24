Va avanti il progetto di calcio a 5 della Virtus Marina di San Nicola

9 partite e quinto posto in classifica per la nuova realtà rossoblù guidata da mister Mario Buonocuore

La Virtus Marina di San Nicola, come noto, da quest’anno ha avviato il suo settore di calcio a 5, inaugurando un ambizioso progetto dedicato al futsal, disciplina sempre più in voga. L’iniziativa è nata dalla visione di Mario Buonocuore, mister dall’esperienza decennale nel settore, che ha voluto portare questa realtà in nuovi contesti. Il vicepresidente della Virtus Ian Rocco e il DS Vincenzo Bari hanno accettato subito la nuova sfida per permettere così un’ulteriore crescita del club.

Il coordinamento tecnico è affidato a un team composto da: Mister Davide Daniele, Nicola Sassanelli (preparatore atletico), Giuseppe Mosca (preparatore dei portieri).

“Siamo più che soddisfatti – hanno dichiarato i rappresentanti del gruppo – perché dopo un inizio un po’ timido ora siamo al quinto posto condiviso con il Real Sporting. Abbiamo totalizzato 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte e questo è un ottimo risultato considerato che gran parte della squadra proviene dal calcio a 11 non conosceva così bene il futsal. È bello vedere come il duro lavoro negli allenamenti, l’impegno costante e la capacità di compattarsi come gruppo in così poco tempo abbiano dato i loro frutti. La vittoria alla terza partita contro il Civitavecchia ha chiaramente sbloccato tutto, dando la spinta giusta. La strada intrapresa è vincente, non solo per i punti in classifica, ma per lo spirito e la crescita collettiva. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi dell’Under 19, guidati dal capitano Filippo Dini Ciacci: sono loro i veri protagonisti di questo investimento concreto sul futuro e sulla crescita del movimento sportivo locale”.