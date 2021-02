Ladispoli, solleciti mensa se il pagamento è registrato in ritardo

Share Pin 3 Condivisioni

L’assessore Fiovo Bitti rassicura che in caso di ritardata registrazione, si può ignorare il sollecito

“Il sistema invia il sollecito di pagamento in automatico, ma se si è in regola con i pagamenti non è un problema” dice Fiovo Bitti.

L’Assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ladispoli intende tranquillizzare i genitori degli utenti del servizio mensa che in questi giorni, nonostante abbiano pagato il bollettino, hanno ricevuto telematicamente un avviso di sollecito.

Il bollettino scadeva lo scorso 31 gennaio

“Può accadere che nonostante l’utente abbia effettuato il versamento la somma non sia ancora nel sistema a causa di ritardi di comunicazione da parte di Poste”, spiega Bitti

“ Piuttosto che telefonare, è più semplice mandare una mail con la copia del versamento o con le eventuali richieste di chiarimento” conclude.