L’avis comunale invita a donare sabato 25 luglio dalle 7 alle 11

Ladispoli, “siamo in emergenza sangue”

Tra inizio estate ed emergenza sanitaria l’emergenza sangue non si arresta.

A lanciare l’appello è ancora una volta l’Avis di Ladispoli. “Siamo in emergenza sangue”, scrivono nel loro appello social invitando i cittadini che ne hanno la possibilità e le condizioni fisiche a donare.

L’appuntamento è per sabato 25 luglio dalle 7 alle 11 in via Vilnius a Ladispoli.

“Serve l’aiuto di tutti”.

Per poter donare basta infatti essere in buone condizioni di salute, avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e avere un peso di almeno 50 chili.

Per informazioni si può contattare l’Avis al numero 339 23 22 745, scrivere una mail a [email protected] o visitare la pagina facebook Avis Comunale Ladispoli.