Fiumicino Tari, Baccini: “Proroga tempi agevolazioni per presentazione Isee”

Il consigliere Mario Baccini solleva la ‘questione’ proroga durante l’incontro dei capigruppo che accettano la proposta

Chiedere una proroga dei termini per la presentazione della richiesta di agevolazioni sulla Tari.

E’ la richiesta formulata dal consigliere di Fiumicino, Mario Baccini durante l’incontro con i capigruppo.

“In questi giorni – ha detto – il Comune ha inviato la notifica di pagamento della Tari per i residenti, ma visti i tempi stretti per la presentazione dei modelli Isee necessari alle richieste di agevolazione, ho ritenuto opportuno sollevare la questione in capigruppo per chiedere una proroga dei termini”.

“E’ opportuno in questo momento di crisi economica – ha detto – cercare di agevolare i cittadini in ogni modo, soprattutto nell’esercizio di un diritto”.

“La richiesta è stata accolta e i termini prorogati per la presentazione della documentazione”.