Canale Monterano: proclamato il lutto cittadino

Uno dei due operai morti ieri in un incidente in un cantiere all’Eur era cittadino di Canale Monterano. Annullati gli eventi estivi di venerdì 24 e sabato 25 luglio

Lutto cittadino a Canale Monterano.

Uno dei due operai che ieri ha perso la vita a causa del terribile incidente che si è consumato in un cantiere a Roma, in zona Eur, era infatti residente nella città di Canale. (QUI)

Per questo motivo l’amministrazione comunale, in sintonia con la Proloco, il comitato festeggiamenti 1980, le parrocchie di Canale e Montervirginio, Bar Al 58, Condotta Slow Food e associazione generazione musica, ha deciso di annullare le iniziative previste per l’Estate Canalese 2020 e in programma per venerdì 24 e sabato 25 luglio.

Decisione presa in segno di lutto e rispetto per la morte di Paolo Pasquali, “tragicamente scomparso a causa di un incidente sul lavoro”.

L’amministrazione ha anche annunciato che per il giorno dei funerali (ancora da stabilire), sarà proclamato il lutto cittadino “interpretando il Comune sentimento della cittadinanza e in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, per consentire iniziative di riflessione e partecipazione alle cerimonie funebri”.