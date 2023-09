Ladispoli, si è concluso la settimana scorsa il ciclo di incontri “Nati per leggere al mare” –

Ladispoli, si è concluso la settimana scorsa il ciclo di incontri “Nati per leggere al mare”

“Cari amici, la scorsa settimana si è concluso il ciclo di incontri “Nati per leggere al mare”: le letture a bassa voce per per famiglie e bambini da 0 a 6 anni.”

Lo dichiarano gli organizzatori via social affermando inoltre:

“Anche quest’anno le letture si sono svolte al Ladispoli Columbia Beach , che ci ospita da ben 6 anni riservandoci tutta la “piazzetta”, allestendo adeguatamente gli spazi e coccolandoci con merende a sorpresa.

Il progetto è nato 6 anni fa da un’idea di Loredana Simonetti, amica della Biblioteca ed instancabile lettrice volontaria Npl, che mette tutta la sua fantasia e le sue conoscenze per creare ogni volta un appuntamento unico e originale, per aiutare i bambini a capire quanto sia importante che i libri facciano parte della loro vita e stimolare i genitori a creare dei momenti di lettura condivisa con i loro piccoli.

La lettura non conosce limiti e quest’anno ve lo abbiamo dimostrato sul campo: festeggiando Halloween al mare, la festa delle bambine il 3/08 (come quella delle donne l’8/3), il carnevale con le maschere sotto l’ombrellone, circolini di lettura, merende con libri, letture in musica e tanto altro!

Tutti gli incontri, nonostante il caldo, hanno riscontrato un grande successo di pubblico e questo non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo di tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione di questo evento, donandoci il loro tempo e le loro attenzioni; quindi vogliamo nominarli tutti: Loredana Simonetti, tutto il personale del Columbia Beach, le musiciste Claudia Simonetti e Chiara Politano, il nostro fotografo e poliedrico attore Giuliano D’Antoni e le new entry, le lettrici del neo costituito Gruppo Volontari NPL di Ladispoli, Maria Pia Cedrini, Martina Colicci e Antonella Di Pierro.

Tutti loro, prima di essere dei grandi professionisti, sono persone che credono fortemente nel valore della lettura come strumento educativo e formativo, che può davvero cambiare le cose ed essere il fondamento per una migliore società civile… principi che sono alla base della nostra professione di bibliotecarie.

Vi salutiamo con il video della sorpresa dell’ultimo giorno di letture, il bellissimo valzer de La Bella e la Bestia, e su queste note vi diamo appuntamento al prossimo anno!”

Valentina Rossi, Chiara D’arpa, Daniela Carucci