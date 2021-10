Per questa settimana sarà possibile eseguirli regolarmente alla farmacia comunale: oggi invece in Via Bari

Ladispoli, si dovrà attendere una settimana per i tamponi in Viale Europa –

Flavia Servizi è in attesa dei nuovi terminali che permetteranno il collegamento con la Asl Roma 4 per l’esecuzione dei tamponi a Ladispoli.

Nel frattempo, è stata mantenuta attiva la struttura allestita all’esterno della Farmacia comunale della città.

Una volta attivati gli strumenti telematici per la trasmissione dei referti ed i pagamenti, i test verranno eseguiti solamente a viale Europa.

Così come dichiarato questa mattina dal Sindaco Alessandro Grando, per permettere di non limitare l’accesso alla farmacia da parte dei clienti.

Oggi, domenica 24 ottobre, è prevista l’esecuzione dei tamponi in Via Bari. Da lunedì, invece, potrà essere ottenuti in Viale Europa, come previsto.