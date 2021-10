Ladispoli: pronto a cambiare il servizio tamponi della Flavia Servizi

Sarà installata nei pressi della farmacia comunale di viale Europa una casetta di legno dove saranno effettuati i tamponi, staccando totalmente il servizio da quello della farmacia comunale. Sui tamponi a pagamento per il rilascio del green pass, Grando: «Dovrebbero essere gratuiti»

Staccare il servizio tamponi della Flavia Servizi dal servizio Farmacia, così da non andare a penalizzare chi invece ha bisogno solo di acquistare dei farmaci. E’ questa la novità annunciata dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, durante Cambia il Mondo su Centro Mare Radio.

In sostanza, nei pressi della farmacia comunale di viale Europa, sarà installata una casetta di legno (dove ora è presente il gazebo) che darà la possibilità agli utenti di sbrigare tutte le pratiche legate al tampone senza dover entrare nella vicina farmacia comunale.

«Quello dei tamponi – ha detto il primo cittadino – è un problema serio. Con l’introduzione dell’obbligatorietà del green pass per recarsi a lavoro, le farmacie sono state prese d’assalto». Da qui l’iniziativa da parte dell’amministrazione comunale e della Flavia Servizi, di attivare il servizio anche nelle farmacie comunali. Servizio che, come ha ribadito lo stesso Sindaco, è attivo anche la domenica, dove c’è più difficoltà a reperire una struttura disponibile a effettuare i test.

VACCINO, TAMPONI E GREEN PASS.

Puntando poi i riflettori sull’obbligatorietà del green pass e i suoi costi dei tamponi rapidi per poter ottenere la certificazione verde (per quanti hanno scelto di non vaccinarsi), il primo cittadino ladispolano è chiaro: «La vaccinazione è una scelta libera – ha detto – quindi il tampone diventa una alternativa per continuare a condurre una vita sociale», motivo per il quale «secondo me dovrebbero essere gratuiti».

Per il primo cittadino, si dovrebbe, inoltre, portare avanti una campagna di convincimento alla vaccinazione non basata sull’imposizione (come lo è con l’introduzione del green pass obbligatorio sul posto di lavoro e che ha “costretto” migliaia di lavoratori in tutta Italia o a mettere mano al portafogli o a vaccinarsi pur di continuare a lavorare, ndr) ma con una informazione corretta. «Molti non si vaccinano perché hanno paura – ha spiegato Grando – bisogna dunque informarli correttamente».

TAMPONI DOMANI 24 OTTOBRE ANCHE ALLA CASA DELLA SALUTE

Intanto per la giornata di domani, la Asl Roma 4 ha messo a disposizione il servizio tamponi alla Casa della Salute di Ladispoli dalle 8 alle 14. Per poter effettuare il test si potrà accedere al drive in con o senza prenotazione.

Tamponi anche al drive in della Asl Roma 4 presente a Civitavecchia, con il servizio operativo sempre dalle 8 alle 14.

Per quanto riguarda invece il servizio messo a disposizione della Flavia Servizi, per la giornata di domani, sarà attivo (su prenotazione) alla farmacia di via Bari dalle 9 alle 12.