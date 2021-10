Le farmacie faticano a smaltire le tante richieste. Da domani centro tamponi comunale attivo a Cerveteri

Green pass: è caos tamponi a Cerveteri e Ladispoli

Con l’entrata in vigore del green pass obbligatorio per accedere al posto di lavoro, è caos nelle farmacie comunali ladispolane. Centinaia gli utenti che hanno preso d’assalto la farmacia comunale di viale Europa nella giornata di venerdì 15 ottobre (quando la certificazione verde è entrata in vigore per tutti i lavoratori). Lunghe code sia in farmacia che davanti al gazebo allestito dalla cooperativa a cui è stato affidato il servizio da parte della Flavia Servizi.

Numeri alti anche per le farmacie private del territorio, dove da settimane gli abbonamenti per risparmiare qualche decina di euro al mese, sono letteralmente andati a ruba, con le stesse strutture che non sono in grado di dire quando e se torneranno a disposizione dell’utenza e con l’unica possibilità per i cittadini di prenotare giornalmente i tamponi necessari ad evitare la sospensione dal lavoro e dello stipendio.

Ma anche in questo caso, ossia la prenotazione, diventa una vera e propria odissea, con orari e intere giornate da “tutto esaurito” anche a distanza di settimane. A peggiorare la situazione, nella città balneare, l’assenza di un servizio nella vicina città di Cerveteri. Sono decine e decine gli utenti etruschi che in questi giorni si sono riversati nella vicina Ladispoli.

E per la giornata di oggi potrebbe registrarsi un boom di richieste nell’unica farmacia disponibile: quella di via Bari.

La situazione però potrebbe migliorare a partire da domani, quando anche a Cerveteri prenderà il via il servizio messo a disposizione da parte della Multiservizi Caerite, in collaborazione con un laboratorio del territorio.

I tamponi saranno effettuati a prezzi calmierati (più bassi rispetto a quelli stabiliti dal Governo) nella ex sede della Pro Loco a Piazza Risorgimento, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19 con la possibilità di prenotare il servizio chiamando il numero unico 0669401745 e seguendo le istruzioni (telefono attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 19:00) oppure inviando una e-mail all’indirizzo [email protected]

Resta comunque scoperta, da parte della farmacia comunale il servizio tamponi rapidi per la domenica. Servizio che rimarrà “a carico”, col rischio intasamento, alla farmacia di via Bari di Ladispoli e a due farmacie private etrusche (una nel capoluogo e una a Valcanneto).