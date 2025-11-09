Ladispoli, si cerca Mauro Ricci

L’uomo ha 89 anni, l’appello del figlio
AGGIORNAMENTO ore 20.30
Mauro Ricci è stato ritrovato
È stato lanciato un appello per ritrovare Mauro Ricci, 89 anni, scomparso a Ladispoli.
L’uomo cammina piano, ha i capelli bianchi ed è stato visto l’ultima volta nella zona “Messico”. La famiglia è molto preoccupata e chiede l’aiuto di tutti: chiunque avesse informazioni o lo avesse visto è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine o il numero di emergenza 112.
Per dare informazioni si può contattare il figlio al 3273462710.