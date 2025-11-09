Alessio Fantini campione regionale di corsa su strada a Castel Gandolfo

Etrusca Atletica sugli scudi

Alessio Fantini campione regionale

Grande successo per l’Etrusca Atletica ai Campionati Regionali di Corsa su Strada, andati in scena a Castel Gandolfo, dove i giovani atleti della società hanno conquistato risultati di rilievo in tutte le categorie.

La giornata si è aperta con il 4° posto di Ambra Bruti nella F5 e la vittoria di Silvia Cerroni nella F8, seguita dall’ottimo piazzamento di Rop Kasterpur. Nella M10 dominio assoluto di Luca Dattilo, che ha tagliato il traguardo con un ampio vantaggio, mentre Jari Piccini, Michele Casagrande e Andrea Colagrossi hanno completato una prova di squadra di alto livello.

Ottima anche Anna Calderone nella F10, così come Gabriele Fanciullacci e Nicholas Bruti nella M8. Tra le cadette, Sara Tafi e Dalia Desiderio si sono distinte nei 2 km del percorso, con Irene Folli e Gabriele Eusepi penalizzati da una caduta ma protagonisti di una gara coraggiosa.

Il momento clou è arrivato con la straordinaria vittoria di Alessio Fantini, che si è imposto con autorità nei 3 km conquistando la maglia di campione regionale. Insieme ai compagni Paul Albano, Mattia De Santis, Alfredo Marino, Massimo Torrisi, Martin Germani e Dario Todaro, ha centrato anche il titolo di vice campione regionale di società.

Nel miglio assoluto ottimo 4° posto per Andrea Scalella e grande prova di Gabriele Di Napoli, a coronamento di una giornata perfetta per l’Etrusca Atletica, che conferma ancora una volta il suo valore e la crescita costante dei suoi giovani talenti.