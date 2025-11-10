Cerveteri, Lupi: “Gnazi e Scotti hanno il merito di aver fatto una squadra giovane e competitiva”

Il Presidente: “Un bel gruppo, sono molto sereno”

La vittoria del Cerveteri che ha consentito agli etruschi di conquistare il quinto posto ha generato ottimismo e entusiasmo. Avanti anche al Ladispoli, partito molto male, i verdeazzurri stanno dicendo la loro.

“Non sono risultati arrivati per caso, figli di una programmazione. Poche chiacchiere, il duo Gnazi – Scotti ha fatto delle cose importanti, allestendo una squadra giovane e competitiva. Il mister e un uomo di esperienza, va in campo, senza troppi giri di parole riesce a concretizzare. Ecco sono sereno e fiducioso. Certo troveremo molti ostacoli, ma non fa niente. L’importante avere continuità e non soffrire come gli altri anni – ha detto Lupi”.





