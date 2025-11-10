Civitavecchia, oggi sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, lunedì 10 novembre dalle ore 08:30 alle ore 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Civitavecchia.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- borgata Aurelia, zona La Scaglia, via Aurelia Nord, zona Pantano, zona Sant’Agostino, zona Industriale, zona Area Portuale, zona Punton dei Rocchi, zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- via Gioacchino Rossini, via Niccolo Paganini.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.