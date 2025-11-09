Castello di Bracciano, domenica 7 dicembre si svolgerà l’evento “Il Re del lago e la principessa Artemisia”

Un racconto “che si perde nella notte dei tempi” e che porta con sé un messaggio di speranza. È quello a cui potremo assistere, domenica 7 dicembre alle 15:00, nelle sale del Castello di Bracciano. Dove andrà in scena “Il Re del lago e la principessa Artemisia”, un evento speciale dedicato a tutta la famiglia.

Grandi e piccini saranno ospiti e protagonisti di un percorso leggendario tra storie lontane e incontri teatrali. Fino al finale nella “stanza delle storie”, dove verrà narrata la leggenda del Re del Lago e della principessa Artemisia. In questa occasione i bambini potranno incontrare anche Babbo Natale.

L’evento è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Il costo è 18 euro e comprende la visita guidata del Castello con l’incontro di vari personaggi, che sono anche i protagonisti del racconto finale che si svolgerà nella magica sala delle storie. I bambini fino a 3 anni non compiuti sono ospiti e non dovranno pagare il biglietto.

La durata complessiva è di circa 1 ora e 45 minuti e l’evento si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo.

Contatti: cellulare 329 310 6062 – email [email protected]. Per riservare i posti è richiesto di indicare il numero di biglietti e un recapito telefonico. Si verrà richiamati dalla segreteria per le modalità di prenotazione.

L’ingresso per partecipare all’evento è in via Giulio Volpi 12. Il Castello di Bracciano è raggiugile anche in treno.