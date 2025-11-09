3 – 1 il finale di una gara spumeggiante

Festa Cerveteri, gli etruschi vincono e convincono rilanciandosi nei piani alti della classfica. 3 – 1 il finale di una gara spumeggiante

Vittoria pesante del Cerveteri che batte l’Olimpus Roma con il punteggio di 3 a 1 dopo una gara maiuscola, dove ha prevalso agonismo e concretezza. Gli etruschi con questo successo, il quinto risultato utile di fila, si proiettano in zona play off. Le reti sono di Falco e Ferruzzi nel primo tempo, mentre nella ripresa gli ospiti accorciano con un rigore con i Cervi in dieci uomini. Nonostante l’inferiorita trovano il terzo goal grazie a un goal di Bezziccheri che dimostra talento e sostanza. Una vittoria che scalda la tifoseria e trascina gli etruschi nei piani alti della classifica.