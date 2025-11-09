Ladispoli, rissa nei giardini di via Ancona: calci, pugni e bastoni tra una decina di giovani

Il racconto: “Erano almeno dieci a picchiarsi. Sono scappata ed ho chiamato il 112”

Ladispoli, rissa nei giardini di via Ancona

Momenti di paura l’altra sera nei giardini di via Ancona, a pochi passi da piazza Rossellini. Intorno alle 19, una violenta rissa è scoppiata nei pressi delle giostre, proprio dove ogni giorno le famiglie portano i bambini a giocare. Prima le urla, poi i pugni e infine anche bastoni e pietre: una vera e propria zuffa che ha coinvolto almeno una decina di persone.

Alla vista dei carabinieri, arrivati poco dopo la segnalazione, i protagonisti della lite si sono dileguati in varie direzioni, alcuni a piedi e altri a bordo di monopattini.

«Li ho visti – racconta una residente – erano almeno in dieci. Si picchiavano con una violenza incredibile, qualcuno ha preso anche delle pietre per lanciarle. Io sono scappata e ho chiamato subito il 112».

Non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato il parapiglia. «Era buio – prosegue la testimone – e la gente che si trovava nei dintorni è fuggita per paura. Ho notato che non parlavano italiano. La zona, vicino al mercato ortofrutticolo, è spesso poco illuminata e frequentata da gruppetti di giovani. Servono interventi urgenti per garantire più sicurezza».