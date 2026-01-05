Dall’espansione di Emporio Roma al Roma Club da 230 tesserati, passando per futsal e solidarietà: il 2025 consacra la crescita del movimento giallorosso in città

Ladispoli sempre più giallorossa, Consorti: “Qui sta nascendo un vero feudo romanista” –

di Marco Di Marzio

Un crescendo costante, fatto di passione, progettualità e presenza concreta sul territorio. A tracciare il bilancio 2025 dell’attività giallorossa a Ladispoli è Stefano Consorti, titolare di Emporio Roma e presidente del Roma Club Vecchie Teste Ladispoli, realtà che rispettivamente dal 2023 e dal 2024 hanno contribuito a trasformare la città in un punto di riferimento per i tifosi romanisti.

«L’attività va a gonfie vele – spiega Consorti – anche grazie alla nuova apertura di Anguillara, che rappresenta una seconda filiale importante. Il marchio Emporio Roma è stato registrato e a breve uscirà un brand firmato direttamente da noi: le aspettative sono alte e gli sviluppi saranno tanti». Un segnale chiaro di crescita imprenditoriale che si intreccia con la passione sportiva.

Accanto all’attività commerciale, infatti, si è consolidata sempre di più quella del Roma Club Ladispoli Vecchie Teste, che oggi può contare su 230 tesserati. Numeri significativi, che raccontano di una comunità viva e partecipe. «Ladispoli sta diventando sempre più giallorossa, un vero feudo romanista», sottolinea Consorti con orgoglio.

Un percorso che non dimentica la solidarietà. Tra le iniziative più toccanti del 2025, la visita all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dove Consorti si è recato in veste di Lupetto, mascotte di Emporio Roma, per portare un sorriso e un messaggio di vicinanza ai bambini ricoverati. «È un dovere morale stare vicino a chi è meno fortunato», ribadisce.

Lo sguardo è però già proiettato al futuro, con un’importante sinergia che coinvolge anche il calcio a cinque. «Abbiamo avviato un dialogo profondo con la AS Roma Futsal per creare una sorta di gemellaggio con il Roma Club Ladispoli – racconta Consorti – con l’obiettivo di portare sempre più gente al palazzetto e sostenere i nostri colori anche nel futsal».

Una collaborazione che trova già riscontro sul campo: nel corso dell’anno che si è appena concluso la AS Roma Futsal è scesa in campo e vittoriosa per due volte al “Pala Sorbo”, regalando spettacolo ed entusiasmo al pubblico ladispolano, consolidando così il legame tra il club capitolino e la città.

Emporio Roma, Roma Club, futsal e beneficenza: quattro pilastri di un’unica visione, che nel 2025 ha trovato solide conferme e che promette ulteriori novità nel 2026. A Ladispoli, la fede giallorossa non è più solo una passione: è diventata identità condivisa.