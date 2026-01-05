Un appuntamento che ha richiamato atleti e appassionati all’insegna della passione sportiva e del rispetto reciproco

Cerveteri, successo per il primo torneo dell’anno di Walking Football

Appena il tempo di smaltire qualche eccesso alimentare delle festività natalizie ed è già di nuovo tempo di tornare in campo. A Cerveteri, il Walking Football inaugura il 2026 riprendendo una tradizione ormai consolidata: sport, socialità e il tanto atteso “terzo tempo”, momento di convivialità che rappresenta uno dei valori fondanti di questa disciplina.

Sabato scorso, presso il Centro Sportivo RIM, si è svolto il primo torneo dell’anno del progetto Walking Football Italia, con la partecipazione della SS Lazio WF, dell’ASD Roma APS WF, dell’US Ladispoli 1946 WF e della società ospitante, la RIM Cerveteri WF. Un appuntamento sentito e partecipato, che ha richiamato atleti e appassionati all’insegna della passione sportiva e del rispetto reciproco.

Cerveteri, successo per il primo torneo dell’anno di Walking Football

Il torneo, disputato con la formula all’italiana, ha offerto spunti di grande interesse soprattutto nella Categoria Over 60, dove non sono mancati match dal forte sapore simbolico. In evidenza i due derby Roma-Lazio e l’incontro Cerveteri-Ladispoli, sfide che nel calcio tradizionale evocano rivalità storiche. Nel Walking Football, però, a prevalere sono il fair play e lo spirito di amicizia, valori che superano ogni campanilismo.

Emblematico il gesto della RIM Cerveteri WF, che ha voluto consegnare la Coppa Fair Play proprio ai “rivali” dell’US Ladispoli 1946 WF, unico premio del torneo e simbolo dell’autentico spirito della manifestazione. Sul campo, a conquistare la vittoria finale nella categoria Over 60 è stata la SS Lazio WF, che ha superato la RIM Cerveteri WF al termine di una finale intensa e combattuta, conclusasi sul punteggio di 4-3.

Un successo meritato, maturato in un clima di grande correttezza sportiva, che ha confermato ancora una volta come il Walking Football sappia coniugare competizione e rispetto. Cerveteri si conferma così punto di riferimento per il movimento, capace di ospitare eventi che vanno oltre il risultato e mettono al centro lo sport come strumento di aggregazione e benessere.

