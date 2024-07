Ladispoli, secondo appuntamento con NATI PER LEGGERE AL MARE: giovedì 25 luglio al Columbia Beach –

Gentili amici,

che successo il primo incontro della nuova edizione di NATI PER LEGGERE… AL MARE! : la “piazzetta” del Columbia era piena di bambini, bambine, genitori, passeggini, ciucci…ed anche qualche nonna!

Abbiamo letto tanti libri sui pianeti, sui viaggi interstellari, sull’universo ed abbiamo festeggiato anche una piccola lettrice storica, fedelissima della Biblioteca e di tutti gli appuntamenti di Nati Per Leggere.

Non potete mancare assolutamente al secondo incontro, che si terrà giovedì 25 luglio presso lo Stabilimento Columbia Beach, in Via Regina Elena 27.

Loredana Simonetti, insieme alle nostre scoppiettanti componenti del gruppo di Lettori Volontari della Biblioteca di Ladispoli, hanno organizzato un appuntamento in cui le parole saranno protagoniste: non solo lette nei nostri amati libri, ma strumento di gioco e creazione per tutti i piccoli partecipanti!

Siete curiosi?! Non vi resta che partecipare e venire ad ascoltarci!

Non perdete questa occasione di crescita e arricchimento per voi e i vostri piccoli: il tempo dedicato alla lettura ad alta voce, infatti, è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, ascolto ed un gesto d’amore che avvicina genitori e bambini e pone le basi per diventare futuri lettori.

La partecipazione è libera e gratuita ma è gradita la prenotazione ai contatti della Biblioteca.

Vi aspettiamo…al mare ed in Biblioteca!