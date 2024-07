Cerveteri, chiusura dell’Asilo comunale: la replica della Cooperativa Filef –

In merito alla gestione del nido Gino Strada, in risposta all’ordinanza della Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, emessa ieri a seguito delle verifiche operate da Asl, replica della Cooperativa Files gestore della struttura.

“La chiusura anticipata dell’asilo nido comunale “Gino Strada” – dichiara la Cooperativa Filef – , disposta dall’amministrazione comunale per la presenza di alte temperature e di un microclima non adatto allo svolgimento dell’attività lavorativa ed educativa, deriva dalla inadeguatezza strutturale dell’edificio, che non dispone dell’impianto di raffreddamento funzionante sin dal suo collaudo.”

“La Filef, quale ente gestore – prosegue -, ed il Comitato di gestione dell’asilo nido hanno segnalato al Comune di Cerveteri la problematica sin dalla prima estate di attività dell’asilo. A livello di gestione, per fronteggiare il grande caldo dei giorni estivi e ridurre i rischi sulla salute dei bambini e degli operatori, Filef ha utilizzato i 6 pinguini refrigeranti messi a disposizione dal Comune di Cerveteri, spostandoli di volta in volta nelle zone dove soggiornavano i bambini, organizzando giochi con l’acqua e adottando una serie di comportamenti consigliati, come dare molta acqua da bere, rinfrescare spesso i bambini, non stare all’aperto nelle ore calde. A livello strutturale la cooperativa, che è solo il gestore del servizio, non ha titolo per poter intervenire ed è un soggetto danneggiato così come lo sono le famiglie dei bambini.”

“La Filef – conclude la cooperativa – è molto dispiaciuta di concludere in questo modo l’anno educativo, caratterizzato da una buona gestione dell’asilo comunale “Gino Strada”, avendo accompagnato e sostenuto nella crescita i piccoli bambini di Cerveteri, collaborando con le loro famiglie per garantire loro benessere, cura e buone relazioni affettive.”