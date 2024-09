Ladispoli, salvata dal figlio la donna presa a martellate dal marito

Il figlio è intervenuto per salvare la madre quando il padre stava tentando di strangolarla dopo averla colpita alla testa

A Ladispoli, un uomo di 70 anni ha aggredito la moglie 50enne con un martello dopo giorni di litigi per motivi economici. Dopo averla colpita alla testa e tentato di strangolarla, il figlio è intervenuto per salvare la madre. La donna è stata trasportata in codice rosso al San Camillo di Roma, ma non sembra essere in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato e indagato per tentato omicidio, mentre la polizia sta indagando sulle cause dell’aggressione.