Domenica di riposo del Cerveteri, che si prepara ad affrontare la delicata trasferta di Tolfa I Cervi dopo tre gare sono a quota cinque



Riposo del Cerveteri, che si fermerà in questa quarta giornata ci campionato. La formazione verdeazzurra ha continuato ad allenarsi in vista dell’impegno del 6 ottobre, sul campo del Tolfa. Gara per tradizione ostica, contro un avversario che sta cercando di trovare la quadratura del cerchio. Per i Cervi, dopo 3 gare, è un momento positivo, visto che a parte l’eliminazione in Coppa Italia , si sono ben comportati, infilando una vittoria e due pareggi. ” Siamo una squadre giovane, pensiamo alla salvezza ed a lavorare bene, con costanza e impegno -. ha detto Gabrielli – . Bel gruppo, ne sono fiero. Sono ragazzi che hanno tanta voglia di dare il cento per cento” .